"In Italia cercano solo le carine come Belen"

foto Ap/Lapresse Correlati ARTISTA A TUTTO TONDO 11:00 - Controversa ma amatissima in Italia. Amanda Lear ormai da qualche anno lavora stabilmente in Francia ma nel nostro Paese ha condotto programmi cult come "Il brutto anatroccolo" su Italia 1. Oggi l'artista però si sente lontana dal nostro Paese: "La tv italiana è gestita da ignoranti. Ora le cercano solo carine, come Belen che altro non può dare". - Controversa ma amatissima in Italia.ormai da qualche anno lavora stabilmente in Francia ma nel nostro Paese ha condotto programmi cult come "" su Italia 1. Oggi l'artista però si sente lontana dal nostro Paese: "La tv italiana è gestita da ignoranti. Ora le cercano solo carine, come Belen che altro non può dare".

"In Italia mi offrono di far parte delle giurie, dopo tanti anni, è avvilente. - spiega in una intervista a La Stampa alla vigilia dell'inaugurazione a Torino del Festival Teatro a Corte - Ai miei tempi era diverso".



"E poi io vivo in Francia, lavoro tanto, ora giro a Tolosa, un thriller per la Rete 1 francese, poi sono ad Avignone a teatro. Dall'Italia ogni tanto mi chiamano gli amici, 'chissà la Lear come si è ridotta' mi riportano e ne ridiamo insieme. Mi danno della cariatide sopravvissuta. Cretini".