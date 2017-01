La scuola di "Amici" aprirà a novembre

foto Ufficio stampa Correlati I PRIMI PROVINI DI GIUGNO

UN TALENT DI SUCCESSO 10:06 - Continuano agli studi Elios di Roma i provini per scegliere i nuovi allievi della dodicesima edizione di "Amici". Dopo la prima trance di giugno la seconda sessione di selezioni sarà dal 16 al 18 luglio. Dalla presentazione dei palinsesti Mediaset è emerso che il talent show inizia a fine novembre, ogni sabato, mentre il day time parte a gennaio 2013. Puntate integrali e approfondimenti andranno in onda anche quest'anno su La5. - Continuano agli studi Elios di Roma i provini per scegliere i nuovi allievi della dodicesima edizione di "". Dopo la prima trance di giugno la seconda sessione di selezioni sarà. Dalla presentazione dei palinsesti Mediaset è emerso che il talent show inizia a, ogni sabato, mentre il day time parte a gennaio 2013. Puntate integrali e approfondimenti andranno in onda anche quest'anno su La5.

Non si sa ancora nulla della fase serale di quest'anno ma Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice dello show, ha sempre espresso il desiderio di concentrare la finale in 4-5 serate consecutive.



Tra le novità di quest'anno c'è la volontà di Alessandro Salem, direttore Generale Contenuti di R.T.I., di studiare uno sviluppo di "Amici" per il Web a supporto di quanto si vede in televisione. Contenuti inediti legati ai protagonisti della nuova edizione che si potranno vedere solo sul Web per non disperdere l'importante community legata al talent show.



Aspiranti cantanti e ballerini intanto sono accorsi da tutta Italia dal 22 al 27 giugno per la prima sessione di provini. Ad alcuni di loro la produzione ha chiesto anche di cimentarsi in altre discipline. Dopo i primi step la produzione comunicherà ai singoli aspiranti allievi la necessità di ulteriori esami per approfondirne la conoscenza e valutare dunque l'idoneità alla scuola più famosa d'Italia.

Andrea Conti