Scomparso Andy Griffith, star di "Matlock"

foto Ap/Lapresse 10:20 - E' morto a 86 anni l'attore Andy Griffith, volto popolarissimo della tv americana ma celebre anche in Italia per alcune serie di culto come il legal-drama "Matlock". L'attore è stato trovato privo di vita nella sua casa di Dare County, in North Carolina, dove si era ritirato da qualche anno. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Griffith era anche celebre come cantante e musicista. a 86 anni l'attore, volto popolarissimo della tv americana ma celebre anche in Italia per alcune serie di culto come il legal-drama "". L'attore è stato trovato privo di vita nella sua casa di Dare County, in North Carolina, dove si era ritirato da qualche anno. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Griffith era anche celebre come cantante e musicista.

Vera icona televisiva, Andy Griffith ha tenuti incollati allo schermo milioni di americani, diventando popolare soprattutto grazie alla sit-com "The Andy Griffith Show", in cui interpretava uno sceriffo di una piccola cittadina americana.



Oltre alla fortuna carriera televisiva, Griffith fu anche un musicista apprezzato. Nel 1997 vinse anche un Grammy Awards con "I Love to Say the Story: 25 Timeless Hymns", nella categoria "miglior disco gospel".