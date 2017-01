Tutti a cantare con Patrick e Cristina

foto Ufficio stampa 17:49 - Arriva su Super! "Karaoke Super Show!", la prima produzione del nuovo canale del network kids di De Agostini Editore, nato il 18 marzo scorso ed in onda sia sul digitale terrestre al numero 47 che su Sky al numero 625. Un format estivo e vivace condotto da due volti popolari e amati dai ragazzi, due personaggi "davvero super": Cristina D'Avena e Patrick Ray Pugliese. - Arriva su Super! "Karaoke Super Show!", la prima produzione del nuovo canale del network kids di De Agostini Editore, nato il 18 marzo scorso ed in onda sia sul digitale terrestre al numero 47 che su Sky al numero 625. Un format estivo e vivace condotto da due volti popolari e amati dai ragazzi, due personaggi "davvero super": Cristina D'Avena e Patrick Ray Pugliese.

Protagonisti di "Karaoke Super Show!" saranno i bambini e le famiglie; Su un palco itinerante, nelle più belle piazze della Romagna, bambini, genitori e nonni canteranno assieme i grandi tormentoni estivi, le canzoni dello Zecchino d'Oro più amate e ovviamente le sigle più famose dei cartoni animati firmate Cristina D'Avena.



Oltre ai due mattatori, sul palco in ogni puntata ci sarà anche DJ Oke Kara, (interpretato dal giovane Federico Schwartz), un deejay Ninja che con mosse di Karate farà partire le basi con la puntualità degna di un vero manga giapponese e che, a fine puntata, decreterà la squadra vincitrice, in quanto Super-esperto di musica!



In "Karaoke Super Show!", si sfideranno due squadre: la squadra di Patrick e la squadra di Cristina: Patrick avrà un' importantissima missione: rubare a Cristina D' Avena il titolo di Regina della musica! Per raggiungere questo scopo, Patrick si farà aiutare da tutti i ragazzi e i bambini che faranno parte del suo strampalato team. La regina della musica per ragazzi Cristina, invece, si farà aiutare dai suoi ragazzi, e dalla piazza per difendere il titolo in ogni puntata!