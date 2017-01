Snooki: "Odio le mie tette da mamma"

foto Afp Correlati CURVE PROSPEROSE

GLI SCATTI SU TWITTER 13:52 - Curve decisamente troppo esplosive, anche per un tipino eccessivo come Snooki. La star del "Jersey Shore", in dolce attesa di un maschietto, ha infatti dichiarato di non sopportare il suo seno da mamma. "Voglio avere una pancia grossa adesso, quindi non mi importa di mangiare dolci o fritti - ha ammesso a "Us Weekly" - C'è solo una cosa che non sopporto: l'aumento di taglia di reggiseno. Odio così tanto le mie tette!"

Se per il pancione la stellina della tv non ha problemi - è infatti ben contenta di buttarsi su dolci e fritti - diversa la storia per il seno, aumentato durante la gravidanza. "E' come se fossi una mucca e ti dovessero mungere" ha commentato la starletta, con la solita eleganza.



"Io e Jonni (il padre del bambino ndr.) abbiamo stabilito una regola: se avremo i postumi di una sbornia o ci saremo fatti un paio di drink, non andremo vicino al bambino - ha poi aggiunto Snooki - Lo porteremo dalla nonna. Non vorremo per niente al mondo far cadere il bambino".



Una famigliola non proprio tranquilla quella che tocca in sorte al futuro bebè. La coppia non si è infatti lasciata fermare dal senso di responsabilità e ha anzi monetizzato la dolce attesa. Insieme all'amica e collega "JWoww", Snooki è infatti protagonista di uno spin-off del "Jersey Shore", incentrato proprio sulla sua gravidanza.