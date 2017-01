Anderson Cooper: "Lo ammetto, sono gay"

foto Ap/Lapresse 11:15 - Il popolare anchorman della Cnn Anderson Cooper ha dichiarato pubblicamente di essere gay. E lo ha fatto in maniera stravagante: con una email indirizzata al blogger inglese Andrew Sullivan. "La verità - ha scritto - è che sono gay, lo sono sempre stato e lo sarò sempre, e non potrei essere più felice e mio agio con me stesso, e anche orgoglioso". - Il popolare anchorman della Cnn Anderson Cooper ha dichiarato pubblicamente di essere gay. E lo ha fatto in maniera stravagante: con una email indirizzata al blogger inglese Andrew Sullivan. "La verità - ha scritto - è che sono gay, lo sono sempre stato e lo sarò sempre, e non potrei essere più felice e mio agio con me stesso, e anche orgoglioso".

La sessualità di uno dei volti più noti della tv americana era da tempo oggetto di speculazioni sulla stampa, e lui stesso non ha mai confermato o smentito di essere omosessuale.



Cooper ha precisato di essere sempre stato aperto e onesto a riguardo con la sua famiglia, amici e colleghi, ma "non penso che sia un affare di altri", ha scritto. Il conduttore ha tuttavia deciso di fare 'coming out' perché ad un certo punto ha capito che era meglio venire allo scoperto che lasciar fraintendere. "Restando in silenzio per tanto tempo su certi aspetti della mia vita - ha scritto - posso aver dato l'impressione di voler nascondere qualcosa, di vergognarmi e persino di aver paura. Nulla di più falso".