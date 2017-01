Ashley Greene, bellezza floreale su "Cosmo"

foto Cosmopolitan Correlati SEXY SOGNATRICE

RADIOSA IN PASSERELLA 12:33 - Outfit romantico per Ashley Greene che "fiorisce" sulla copertina dell'edizione americana di "Cosmopolitan". L'attrice, divisa tra tv e grande schermo, è diventata celebre grazie alla saga di "Twilight", in cui interpreta una vampira veggente. Abbandonati castelli gotici e foreste, per la copertina sceglie un look decisamente più soave: top floreale e pantaloni rosa antico. Per l'abito bianco, invece, c'è da attendere... perchedell'edizione americana di "". L'attrice,, è diventata celebre grazie alla saga di "Twilight", in cui interpreta una vampira veggente. Abbandonati castelli gotici e foreste, per la copertina sceglie un look decisamente più soave: top floreale e pantaloni rosa antico. Per l'abito bianco, invece, c'è da attendere...

"Non sono una di quelle ragazze che si pensa Ho 25 anni, mi devo sposare - ha infatti dichiarato la Greene - I miei genitori hanno un matrimonio meraviglioso. Non prendo la cosa alla leggera, non mi sposerò finché non incontrerò la persona con cui passare tutta la vita".



La Greene ha ammesso di non essere pronta al grande passo, soprattutto perchè sta ancora cercando la sua strada e scoprendo la sua vera natura. "E' questione di chimica e legami, in fondo io sono cambiata molto negli ultimi 10 anni - ha continuato l'attrice - Quello che volevo a 16 anni non lo volevo a 20, e adesso che ne ho 25 cerco qualcosa di ancora differente. Avere un modello di vita non è proprio cosa per me".