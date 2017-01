"Dr. House", l'addio del primario

foto Ufficio stampa Correlati I PERSONAGGI DELLA SERIE 09:40 - Bloccato in un edificio in fiamme Dr. House incontra i defunti Kutner e Amber, il primo amore Stacy e Cameron. A tu per tu con la sua coscienza, il primario più famoso della tv è alle prese con l'ultimo atto. Il 3 luglio in prima serata su Canale 5 arrivano il ventunesimo e il ventiduesimo episodio dell'ottava stagione del medical drama: il claudicante e scorbutico primario saluta i telespettatori italiani. - Bloccato in un edificio in fiammeincontra i defunti, il primo amore. A tu per tu con la sua coscienza, il primario più famoso della tv è alle prese con l'ultimo atto. Il 3 luglio in prima serata suarrivano il ventunesimo e il ventiduesimo episodio dell'ottava stagione del medical drama: il claudicante e scorbutico primario saluta i telespettatori italiani.

Dopo 177 episodi e 8 stagioni di riconoscimenti e popolarità, chi non vuol sapere che destino lo attende alzi il bastone. Cameron non si spende per convincere l'uomo a sopravvivere: "Morire non è una punizione, è una ricompensa", gli dice.



Tuttavia, è proprio l'atteggiamento di Cameron ad indurre il medico a rialzarsi e lottare: "Hai ragione ma posso cambiare". Ma, quando Wilson e Foreman si avvicinano all'edificio in fiamme, House viene travolto da un'esplosione.



Muore o non muore Gregory House, nell'episodio dal titolo emblematico, "Everybody dies", tutti quanti muoiono, creato parafrasando una frase dello stesso medico "everybody lies", ovvero tutti mentono? E dunque può essere ribaltata. Un finale col botto dove nulla è lasciato al caso, ma tantomeno scontato.