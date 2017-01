Claudia di Amici: "Ho perso 25 chili"

13:01 - Ha perso 25 chili in un anno. Claudia Casciaro, concorrente del girone Allievi dell'ultima edizione di "Amici", pesava infatti 80 chili e adesso è orgogliosa dei sui 57. Al settimanale "DiPiù" la cantante racconta la sua lotta con la bilancia fino alla decisione di cambiare: "Non mi piacevo, ero sempre a disagio con me stessa, finché stanca di quello che vedevo allo specchio, ho deciso di svoltare".

"Fino a due anni fa - racconta Claudia - ero molto diversa da come sono, diciamo che ero più espansa, avevo parecchi chili di troppo. Poi mi sono messa a dieta. Non è stato facile, ma sono una ragazza determinata e in un anno ho perso 25 chili".



Cosa mangiava? "Di tutto e in modo disordinato, a qualsiasi ora del giorno. Tanta pasta, spesso pizza, e dolci al mattino e alla sera. E così sono lievitata e sono arrivata a pesare ottanta chili".



Poi si è decisa ad andare da un nutrizionista: "E ho subito eliminato tutti gli eccessi. Adesso mangio cinque volte al giorno, così il metabolismo lavora di più...". L'unico neo sono le smagliature: "Sono pigra e non ho fatto sport o palestra, la pelle si lascia un po' andare, così quando mi vesto Sto sempre attenta a coprire le smagliature".



Intanto è pronta a partire in tournée: "Dovrò stare attenta a quello che mangerò, ingrasso con l'aria e appena 'sgarro' ne pago le conseguenze".