Chris Pine inseguito da un uomo nudo

foto Ap/Lapresse 12:14 - Ospite al talk show televisivo "Conan", l'attore Chris Pine - celebre per il personaggio di Kirk nel film "Star Trek" - ha raccontato un divertente episodio accadutogli durante lo scorso Gay Pride di New York. Un uomo completamente nudo l'ha infatti inseguito in mezzo alla strada, al grido di "Sparate al Capitan Kirk!", identificandolo - probabilmente - con il personaggio che interpretò nel film di J. J. Abrams del 2009. - Ospite al talk show televisivo "", l'attore- celebre per il personaggio di Kirk nel film "Star Trek" - ha raccontato un divertente episodio accadutogli durante lo scorsodi New York.completamentein mezzo alla strada, al grido di "", identificandolo - probabilmente - con il personaggio che interpretò nel film di J. J. Abrams del 2009.

"Non avevo capito subito di essere capitato nel mezzo del Gay Pride- ha confessato Pine nello studio televisivo di "Conan" - C'erano tipo 150.000 uomini, tutti molto eccitati".



"Ad un certo punto un omaccione tutto nudo, con solo un calzino lì in basso, ha iniziato ad inseguirmi per la strada - ha continuato l'attore - Al grido di Sparate al Capitano Kirk!, con tutto l'armamentario che andava su e giù. Penso di averci messo circa 12 minuti a tornare in hotel!".



Chris Pine è in questi giorni nelle sale americane, insieme a Elizabeth Banks e Michelle Pfeiffer, con il film drammatico "People Like Us". Nella pellicola è Sam, un ragazzo in difficoltà che - alla morte del padre- scopre di dover versare 150.000$ in contanti a una sorella alcolizzata (Elizabeth Banks), di cui ignorava l'esistenza. Deciso a tenersi i soldi, Sam entrerà in punta di piedi nella vita della sorella e ne resterà affascinato.