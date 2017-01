Un bacio lesbo riscalda "Mammoni"

foto Da video Correlati LIBERE E DISINIBITE 10:40 - Appuntamento martedì 3 luglio giugno in prima serata su Italia 1 con "Mammoni - Chi vuol sposare mio figlio?", cinque mamme italiane a caccia del partner giusto per i figli maschi. Tra nuovi ingressi ed eliminazioni a sorpresa si avvicina il gran giorno della scelta finale. Intanto i ragazzi si "divertono" con i pretendenti con feste a base di musica e alcol. E scappa anche un bacio lesbo tra Ylenia e Angela davanti agli occhi di Simone. - Appuntamento martedì 3 luglio giugno in prima serata su Italia 1 con "", cinque mamme italiane a caccia del partner giusto per i figli maschi. Tra nuovi ingressi ed eliminazioni a sorpresa si avvicina il gran giorno della scelta finale. Intanto i ragazzi si "divertono" con i pretendenti con feste a base di musica e alcol. E scappa anche un bacio lesbo tradavanti agli occhi di Simone.

Nel quinto appuntamento si scoprirà chi sarà ancora eliminato e se le new entry come la prorompente Waima per Antonio, Eliana per Dario, Simona per Simone, Costanzo per Pierpaolo e Giusy per Marco riusciranno a rimanere in gara fino all'ultima puntata.



Intanto durante il quarto appuntamento non sono mancati i momenti hot. Specialmente per Marco che ha praticamente baciato quasi tutte le pretendenti e soprattutto il bacio lesbo che si è consumato davanti agli occhi del modello Simone.



Il gioco proposto da Simone era una sorta di 'obbligo o verità' a base di alcol. Ylenia non solo si è tolta la camicetta ma ha dovuto baciare con imbarazzo Angela. In ogni caso Ylenia è stata eliminata perché non corrisponde ai canoni fisici di Simone.



Momento agitato per Pierpaolo che, grazie all'intervento di mamma Franca, ha scoperto che il suo preferito Luca in realtà ha avuto una notte di passione con Edward, eliminato nelle scorse puntate. Pierpaolo rimane colpito perché a quanto pare Luca avrebbe pregato Edward di non raccontare nulla. In ogni caso Luca si salva e continua la sua avventura.