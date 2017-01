Blake Lively "sopravvissuta" a Oliver Stone

foto Olycom Correlati SCATTI DAL SET 10:36 - Blake Lively è sempre più distante dal ruolo di Serena Van Der Woodsen di "Gossip Girl". In "Savages" - in uscita il prossimo autunno - sarà infatti Ophelia, una ragazza rapita dai narcotrafficanti messicani. Al "Letterman Show" Blake ha commentato così la sua esperienza con Oliver Stone, regista del film: "A tutta la troupe ho regalato una maglietta con scritto 'Sono sopravvissuto ad Oliver Stone', se la meritano davvero!". è sempre più distante dal ruolo di Serena Van Der Woodsen di "". In "" - in uscita il prossimo autunno - sarà infatti Ophelia, una ragazza rapita dai narcotrafficanti messicani. Al "Letterman Show" Blake ha commentato così la sua esperienza con Oliver Stone, regista del film:ho regalatocon scritto '', se la meritano davvero!".

Abbandonati i panni griffati di Serena, ragazza ricca e viziata di "Gossip Girl", la Lively sarà al cinema con "Savages", un thriller dal cast stellare: Salma Heyek, Benicio del Toro, John Travolta e Uma Thurman solo per citarne alcuni.



Un progetto impegnativo, soprattutto se si ha a che fare con un regista come Oliver Stone, tre volte premio Oscar, "Volevo regalare qualcosa alla troupe perchè avevano bisogno di qualcosa di carino, dopo aver lavorato con lui (Oliver Stone, ndr) per tanto tempo"- ha dichiarato Blake al "Letterman Show" - Così ho preso per loro una maglietta con scritto Sono sopravvissuto a Oliver Stone".



In "Savages" - in uscita il prossimo autunno - la Lively è Ophelia, una bellissima ragazza di cui sono innamorati due pacifici coltivatori di marijuana: Ben (Aaron Johnson) e Chon (Taylor Kitsch). La vita del trio viene però sconvolta quando Elena (Salma Hayek) e il suo scagnozzo Lado (Benicio Del Toro), narcotrafficanti del cartello della droga messicana, rapiscono la ragazza.