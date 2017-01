"Grimm", la favola diventa horror

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I PROTAGONISTI DELLA SERIE 10:24 - La favola si trasforma in horror, e il lieto fine è solo un vecchio ricordo. Arriva in esclusiva prima tv per l'Italia su Syfy (Steel - Mediaset Premium sul digitale terrestre), una delle serie più attese della stagione: "Grimm", il telefilm fantasy-poliziesco prodotto dagli Universal Media Studios ispirato alle fiabe dei più famosi fratelli della letteratura per bambini. Dal 2 luglio, ogni lunedì alle 21.15, 22 episodi. - La favola si trasforma in horror, e il lieto fine è solo un vecchio ricordo. Arriva in esclusiva prima tv per l'Italia susul digitale terrestre), una delle serie più attese della stagione: "", il telefilm fantasy-poliziesco prodotto dagli Universal Media Studios ispirato alle fiabe dei più famosi fratelli della letteratura per bambini. Dal, ogni lunedì alle 21.15, 22 episodi.

Creata da David Greenwalt, Jim Kouf e Stephen Carpenter, nel cast anche, Silas Weir Mitchell, Russell Hornsby e Bitsie Tulloch.



Si comincia con una ragazza che esce per fare jogging, entra in un bosco e viene brutalmente assassinata. La giovane guarda caso ha una felpa rossa con un cappuccio e sembra venga uccisa da un lupo mannaro.



Ad indagare nel primo episodio della serie tv, viene chiamato il detective Nick Burkhardt (l'attore David Giuntoli, "Privileged") della omicidi di Portland, ma non è come gli altri poliziotti, perché ha la capacità di vedere il vero volto delle persone. E spesso è letteralmente mostruoso e terrificante.



Non riesce a spiegarsi il motivo delle sue visioni fin quando sua zia Marie, in punto di morte, gli racconta tutta la verità: lui è l'ultimo discendente di una famiglia di cacciatori di mostri. E' un Grimm, e come tale può vedere la vera faccia del male. Il suo compito è quello di combattere i malvagi e difendere l'umanità.