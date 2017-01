Fazio: "Sarà un Sanremo più popolare"

foto LaPresse 08:44 - Sarà un Sanremo più popolare, allegro e con regole tutte nuove. Parola di Fabio Fazio, che per la terza volta presenta il Festival della canzone italiana e non nasconde l'intenzione di stupire come ha già fatto nelle edizioni del 1999 e 2000 quando sul placo dell'Ariston portò il premio Nobel Renato Dulbecco e il grande Luciano Pavarotti. "Voglio recuperare l'idea di programma 'leggero', popolare nella sua accezione migliore", assicura. - Sarà unpiùe contutte. Parola di, che per la terza volta presenta il Festival della canzone italiana e non nasconde l'intenzione di stupire come ha già fatto nelle edizioni del 1999 e 2000 quando sul placo dell'Ariston portò il premio Nobele il grande. "Voglio recuperare l'idea di programma 'leggero', popolare nella sua accezione migliore", assicura.

"Voglio fare un Sanremo molto allegro e leggero e che mette in scena il talento a qualunque livello - ha detto Fazio durante il festival Ideona, dedicato alla tv - a cominciare dalla bellezza che ha ragion d'essere solo se accompagnata dal talento, altrimenti è un tatuaggio inutile. Voglio fare un Sanremo come quando c'erano i 45 giri. Stiamo pensando alla gara e forse anche a rivedere le regole".



D'altronde la tv è cambiata tantissimo in questi anni: "L'avvento del digitale, con la sua grande offerta, e la moltiplicazione di canali, ci costringerà di nuovo ad occuparci dei contenuti, la tv commerciale ha portato a far coincidere la parola pubblico con la parola consumatori e questo ha portato ad un abbassamento del livello. Oggi con la televisione digitale si può sperare in una nuova offerta di contenuti, idee e proposte".