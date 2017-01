LeBlanc: "Cos'era Friends lo capii nel traffico"

foto Afp Correlati SUL SET DI "FRIENDS" 14:03 - Ospite al "Jimmy Kimmel Live", Matt Leblanc - che in "Friends" interpretava l'esuberante Joey - si è lasciato andare alla nostalgia, raccontando del momento preciso in cui si rese conto di far parte di un grande progetto. "Ero intrappolato nel traffico quando sentì la sigla di Friends - ha raccontato l'attore - Mi girai e vidi che alla guida dell'auto vicina c'era una bellissima ragazza, che stava ballando scatenata". - Ospite al "Jimmy Kimmel Live",- che in "- si è lasciato andare alla nostalgia, raccontando del momento preciso in cuidi far parte di. "quando sentì la sigla di Friends - ha raccontato l'attore - Mi girai e vidi che alla guida dell'auto vicina c'era una bellissima ragazza, che stava ballando scatenata".

Come molti attori, imprigionati troppo a lungo nello stesso personaggio, anche LeBlanc non ama parlare molto di "Friends" e del suo personaggio, il donnaiolo Joey Trebbiani. Nello studio dello show televisivo dell'ABC "Jimmy Kimmel Live", Matt si è però lasciato andare ai ricordi, raccontando della prima volta che si rese conto di quanto fosse grande il fenomeno "Friends".



"Ero nel traffico e c'era una bellissima ragazza nell'auto vicina alla mia, che si scatenava sulla sigla di Friends - ha raccontato LeBlanc - Dopo un po' si guardò intorno, mi vide e tolse il piede dal freno, tamponando l'auto che aveva davanti". Un incidente di cui, anni dopo, può andare orgoglioso: non è da tutti far sbandare una donna con un solo sguardo.