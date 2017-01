Iacchetti: "La tv non è tutta cacca"

foto LaPresse 11:42 - Nel nuovo film della Pixar Disney "Ribelle-The Brave" Enzo Iacchetti dà la voce a Lord Macintosh, intanto il comico annuncia il suo ritorno in tv, a "Striscia la Notizia", e in teatro con "Il vizietto": "Farò la Drag Queen a 60 anni. Diciotto cambi di costume, parrucche, canto sei canzoni e recito con Marco Columbro. La tv? Non è tutta cacca. Ho sempre combattuto contro la tv da dentro". - Nel nuovo film della Pixar Disney "Ribelle-The Brave"dà la voce a Lord Macintosh, intanto il comico annuncia il suo ritorno in tv, a "", e in teatro con "Il vizietto": "Farò laa 60 anni. Diciotto cambi di costume, parrucche, canto sei canzoni e recito con. La tv? Non è tutta cacca. Ho sempre combattuto contro la tv da dentro".

Non poteva mancare qualche frecciatina al Festival di Sanremo, dopo le polemiche, nell'ultima edizione, con Gianni Morandi sulla scelta dei giovani: "Ho un pessimo rapporto con il Festival. Dipende da come cambierà, chi ci sarà in questa edizione. Ho un'etichetta discografica con giovani bravissimi pronti ad andare a Sanremo ma anche chi prende più voti degli altri viene lasciato a casa perché c'è già chi deve entrare, è tutto previsto".



Il comico parla quindi della tv: "Più di una volta mi hanno proposto di andare in Rai e non lo ho fatto. Non sono mai stato berlusconiano. A Mediaset mi sento libero. Faccio il programma che qualunque comico vuole fare e anche se lo faccio tre mesi, va bene così, le gente ti ama di più. A me piace il teatro".