Placido: "Con le contestazioni vado a nozze"

foto LaPresse Correlati URLA E FISCHI A MICHELE

16:47

- Su Canale 5 venerdì 29 giugno alle 23.35 nuovo appuntamento conrotocalco d’informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l’Anica. Lo sfogo diprotagonista di una sfuriata pubblica al Taormina Film Fest : “Nel mondo del cinema tutti fanno i carini con tutti, io no. Quando c’è qualcosa che non mi piace lo dico eccome! Per me le contestazioni sono un invito a nozze!”.