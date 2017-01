Desirée Busetto reginetta di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:43 - Mercoledì 27 giugno 2012, "Veline", il programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio che incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "Striscia la notizia", ha totalizzato 2.602.000 spettatori (pari al 11.21% di share). A Lignano Sabbiadoro (UD), ha vinto la bionda Desirée Busetto, 18 anni, studentessa di Mestre (VE). Si è esibita in un reggaeton mescolato con salsa cubana. - Mercoledì 27 giugno 2012,", il programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio che incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "Striscia la notizia", ha totalizzato 2.602.000 spettatori (pari al 11.21% di share). A Lignano Sabbiadoro (UD), ha vinto la bionda, 18 anni, studentessa di Mestre (VE). Si è esibita in un reggaeton mescolato con salsa cubana.

Una giuria di cinque giornalisti sceglie ogni sera tra sei aspiranti Veline che si esibiscono sul palco in prove di abilità e nel consueto stacchetto.



"Veline" va in onda per tutta l'estate su Canale 5 alle ore 20.35 circa.