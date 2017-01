America's Cup, esclusiva a Newport

foto LaPresse 10:48 - Continua l'esclusiva delle Reti Mediaset sull'America's Cup World Series: dopo il successo delle tappe italiane di Napoli e Venezia, Mediaset Italia 2 trasmetterà in diretta dal 28 giugno all'1 luglio le regate di Newport. Tutte le gare saranno visibili anche in streaming sul sito internet www.sportmediaset.it. La telecronaca sarà affidata a Stefano Vegliani, il commento tecnico all'esperto di vela Alberto Barovier. - Continua l'esclusiva delle Retisull': dopo il successo delle tappe italiane di Napoli e Venezia,trasmetterà in diretta dal 28 giugno all'1 luglio le regate di. Tutte le gare saranno visibili anche in streaming sul sito internet www.sportmediaset.it. La telecronaca sarà affidata a, il commento tecnico all'esperto di vela

Quella americana è la sesta e ultima tappa del circuito di preparazione del trofeo velico più prestigioso del mondo e sarà disputata da 9 barche provenienti da sette nazioni. Questi i protagonisti: Luna Rossa con due barche (Piranha e Swordfish), il defender dell’America's Cup Oracle Racing con due barche (USA, Spithill e Bundock), la francese Energy Team, la svedese Artemis Racing, la cinese China Team, la neozelandese Emirates Team New Zealand e la coreana Team Korea.



Per la prima volta la costa orientale degli Stati Uniti ospiterà i veloci catamarani: la competizione si svolgerà all’interno della Narragansett Bay, con il campo di regata che andrà dal Villaggio AC a Fort Adams. Dopo cinque dei sei eventi in programma, Oracle Racing-Spithill è al comando della classifica generale dell'America's Cup World Series 2011-2012 con 84 punti, 4 in più di Emirates Team New Zealand.



Programmazione America's Cup World Series-Newport su Mediaset Italia 2:

Le regate "fleet race 1" e i quarti di finale "match race" giovedì 28 giugno in diretta dalle 20 alle 22.

Le regate "fleet race 2" e le semifinali “match race” venerdì 29 giugno in diretta dalle 20.30 alle 22.

Le regate "fleet race 3 e 4" sabato 30 giugno in diretta dalle 20.30 alle 22.

Le regate finali "fleet e match race" domenica 1 luglio in diretta dalle 20.30 alle 22.