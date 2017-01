Diana: "Dopo Amici sono impazzita d'amore"

foto Francesco Galati Correlati RISATE CONTAGIOSE

UN PO' COME MARILYN 08:55 - Ad "Amici 10" con la sua esuberanza aveva conquistato i telespettatori e Platinette. L'irruenta Diana De Bufalo è tornata per la decima edizione di "PianetaMare", in onda ogni domenica alle 11 su Retequattro, condotto da Tessa Gelisio. "Faccio delle candid camera con gente sconosciuta - spiega a Tgcom24 Diana -. Che fatica mentire!". Pazza d'amore per il suo Francesco rivela: "Non capisco più nulla, mi piace troppo". - Ad "" con la sua esuberanza aveva conquistato i telespettatori e. L'irruentaè tornata per la decima edizione di", in onda ogni domenica alle 11 su Retequattro, condotto da. "Faccio delle candid camera con gente sconosciuta -Diana -. Che fatica mentire!". Pazza d'amore per il suo Francesco rivela: "Non capisco più nulla, mi piace troppo".

Com'è nata la collaborazione con "PianetaMare"?

La produttrice del programma era la stessa di "Mai dire Amici" che ho fatto con la Gialappa's Band. Quando hanno cominciato a pensare al nuovo "PianetaMare" lei mi ha subito chiamato per fare le candid camera...



Ti sei divertita?

Moltissimo! E' stato bello vedere la reazione delle persone che non si aspettavano poi di essere ripresi dalle telecamere. Amo relazionarmi con la gente ma mentire per me è difficile. Secondo te ci sono riusciuta?



Direi proprio di sì. Tornando al passato, cosa è successo nella tua vita dopo "Amici"?

Ho fatto per diverso tempo la speaker a Radio Luiss. E' stato molto divertente perché mi sono posta con la mia voce, cioè la mia è anche una bella figura eh intendiamoci, però con la voce penso di essere piaciuta lo stesso. Poi ho fatto ehmmm, oddio mi sono dimenticata! Ho un buco... Sì cioè provini... Ora ho un vuoto... (ride, ndr)



Hai recitato con Massimo Boldi in "Matrimonio a Parigi", ad esempio. Ora sei impegnata in qualche progetto?

Sì stiamo girando sempre con l'Università Luiss una fiction che andrà in onda su YouTube a ottobre. E' un progetto più comico e diverso dalle altre serie del Web che sono più ombrose, cioè da noi c'è molto più colore... Comunque hanno partecipato amichevolmente anche Emilio Solfrizzi, Paolo Bonolis... Bella esperienza eh, ma ci stiamo facendo un mazzo così!



Hai visto "Amici" quest'anno?

Poco, ho avuto poco tempo ma mi piaceva Karima tra i Big... Ha una voce pazzesca e l'ho sempre adorata sin da quando faceva "Amici" anni fa. E tra i Giovani Valeria era la mia preferita.



Quando eri dentro la scuola avevi detto di non essere stata mai innamorata, è successo qualcosa nel frattempo?

Che sono innamorata persa è dir poco. E' stata una cosa inaspettata. E' arrivato in un momento in cui tra me e me dicevo 'non me ne frega nulla del resto, penso al mio lavoro'... Poi un giorno un cantautore Francesco (Arpino, ndr) mi chiama per fare i cori in una sua canzone. Arrivo in uno studio di registrazione e vedo questo matto, fulminato, biondo...



Colpo di fulmine?

Praticamente sì. Ho voluto conoscerlo e mi sono accorta che è l'altra parte di me. E' una Diana al maschile. Ora stiamo insieme da tre mesi.

Andrea Conti