Paz de la Huerta, bad-girl nuda e disperata

foto Twitter Correlati SCANDALOSAMENTE BELLA 11:14 - In "Boardwalk Empire" l'abbiamo vista nei panni di una pericolosa pupa degli anni '20, divisa tra il boss di Atalntic City Nucky Thompson (Steve Buscemi) e il suo acerrimo nemico, l'agente federale Van Alden (Michael Shannon). Ora Paz de la Huerta mette a nudo - letteralmente - la sua vita disordinata (dentro e fuori dal set) per l'obiettivo di Terry Richardson, confezionando un servizio fotografico decisamente bollente. - In "" l'abbiamo vista nei panni di una pericolosa pupa degli anni '20, divisa tra il boss di Atalntic City Nucky Thompson (Steve Buscemi) e il suo acerrimo nemico, l'agente federale Van Alden (Michael Shannon). Ora(dentro e fuori dal set)l'obiettivo di, confezionando un servizio fotografico decisamente bollente.

La de la Huerta si concede senza imbarazzo ad una serie di nudi integrali, mettendo in mostra le sue curve mozzafiato e provocando l'obiettivo con sguardi inequivocabili. Set del servizio fotografico la casa della stessa attrice, che rispecchia fedelmente il suo stile di vita eccessivo e disperato.



Paz si muove sicura e disinvolta tra le mura domestiche, trascinando il fotografo in un vortice di sesso e disperazione, grazie al sul suo fascino pericoloso. Un'inguaribile ragazzaccia quindi - sul set come nella vita - da cui è impossibile non lasciarsi tentare.