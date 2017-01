Cristiana, il talento nella ricerca

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA STORIA DI PETER 13:12 - La ricercatrice Cristiana Rastellini, nella classifica delle mamme più potenti d’America del 2011, è al centro del nuovo appuntamento con “Sognando Italia”. Decima tappa per il reportage-verità realizzato da Project I Productions, in onda su Retequattro, giovedì 28 giugno, in seconda serata. - La ricercatrice, nella classifica delle mamme più potenti d’America del 2011, è al centro del nuovo appuntamento con”. Decima tappa per il reportage-verità realizzato da Project I Productions, in onda su Retequattro, giovedì 28 giugno, in seconda serata.

L’incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Cristiana Rastellini ha luogo a Houston, in uno dei più prestigiosi centri di ricerca del Mondo. La scienziata romana, emigrata negli Stati Uniti nel 1992 per amore, si racconta tra esperimenti di laboratorio, un eccezionale accesso alla Nasa e rodei in vecchi ranch.



Chi ha mai detto che i figli ostacolino il successo? Cristiana Rastellini smantella risolutamente il cliché. Pioniera del trapianto di “insule pancreatiche” per la cura del diabete in Italia, la dottoressa, a soli 46 anni, diventa direttore del Dipartimento di Trapianto cellulare e della Ricerca trapianti dell’Università del Texas.



Nonostante gli impegni, Mrs Rastellini è mamma di quattro bambini, una responsabilità alleggerita da asili nido e una ferrea organizzazione.



Per aver conciliato così brillantemente vita personale e professionale, la dottoressa Rastellini è finita - unica italiana - tra le 11 “Most Powerful Moms” d’America, in campo tecnologico, ingegneristico, matematico e delle scienze.



La graduatoria è stilata dall’autorevole sito Workingmother.com. Tra le altre super-mamme del prestigioso elenco, Julie Larson-Green, di Microsoft; Sherilyn McCoy, di Johnson&Johnson; Mary Barra, di General Motors; Cynthia Breazeal, del Mit di Boston.