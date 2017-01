Lisa Edelstein e lo spogliarello per "Dr. House"

foto Olycom Correlati TRA NUDI E TRASPARENZE 12:36 - Al suo personaggio, la brillante e rigida direttrice sanitaria Cuddy in "Dr. House", rimprovera di non essersi divertito abbastanza, ma anche se già da un anno ha detto addio alla serie medical, Lisa Edelstein conserva un bellissimo ricordo: "Non ho partecipato alla puntata finale per motivi personali, ma con Hugh Laurie c'è sempre stata intesa". Le scene più belle? "Quella in cui ci lasciamo e quella, ridicola, in cui faccio uno spogliarello". - Al suo personaggio, la brillante e rigida direttrice sanitaria Cuddy in "", rimprovera di non essersi divertito abbastanza, ma anche se già da un anno ha detto addio alla serie medical,conserva un bellissimo ricordo: "Non ho partecipato alla puntata finale per motivi personali, ma conc'è sempre stata intesa". Le scene più belle? "Quella in cui ci lasciamo e quella, ridicola, in cui faccio uno spogliarello".

Da Taormina l'attrice ha risposto via Twitter alle domande dei fan che sono arrivate da tutto il mondo. D'altronde nei sette anni in "Dr. House" è diventata una delle attrici televisive più famose e sulla serie sottolinea: "Non ho visto la puntata finale, ma l'ho letta. Non partecipare è stata una decisione molto difficile, che ho preso per motivi personali. Quando si crede in qualcosa bisogna farla senza paura del giudizio degli altri".



L'attrice comunque sottolinea la grande intesa con Laurie, palpabile tanto da diventare uno degli aspetti più amati della serie: "Hugh mi ha sempre sostenuto moltissimo, lavorando così a lungo in una serie si diventa molto vulnerabili fisicamente ed emotivamente, ma ho sempre pensato di avere qualcuno dalla mia parte lavorando con lui. Tra noi c'era una grande unione".



Di Cuddy ha amato in particolare il coraggio "anche se avrebbe dovuto divertirsi di più". La scena preferita? "Quella in cui Cuddy e House si lasciano. Ha creato molte controversie ma è stata molto toccante per me". E quella più divertente: "La scena in cui il mio personaggio fa uno spogliarello, perché mi trovavo ridicola. Forse però tra qualche anno ne sarò molto fiera".