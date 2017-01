La bionda Lara è la reginetta di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:10 - Martedì 26 giugno "Veline", il programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio che incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "Striscia la notizia", è risultato programma più visto della giornata con 4.174.000 spettatori, pari al 19.45% di share. A Lignano Sabbiadoro (UD) ha vinto Lara Aprile, bionda, 21 anni. La ragazza, che lavora come commessa in un negozio di abbigliamento a Monza (MB), si è esibita in un ballo latino americano. - Martedì 26 giugno "Veline", il programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio che incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "Striscia la notizia", è risultato programma più visto della giornata con 4.174.000 spettatori, pari al 19.45% di share. A Lignano Sabbiadoro (UD) ha vinto Lara Aprile, bionda, 21 anni. La ragazza, che lavora come commessa in un negozio di abbigliamento a Monza (MB), si è esibita in un ballo latino americano.

Una giuria di cinque giornalisti sceglie ogni sera tra sei aspiranti Veline che si esibiscono sul palco in prove di abilità e nel consueto stacchetto.



Sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, la trasmissione ha ottenuto il 20.48% di share, superando di oltre 10 punti percentuali “Affari Tuoi Gold” in onda su Raiuno. Sul target 15-34 anni (giovani) il programma ha raggiunto il 23.32% di share, con un divario di oltre 16 punti dal competitor Rai.