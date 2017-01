McCormack: "Prego che mio figlio cresca gay"

foto Ap/Lapresse Correlati IL CAST DI "WILL E GRACE" 12:30 - Nella sit-com "Will & Grace", Eric McCormack interpretava Will, il coinquilino gay di Debra Missing. Un ruolo che l'ha segnato nel profondo, sia lavorativamente che sul piano personale. "Prego Dio che che mio figlio cresca gay" ha infatti dichiarato l'attore presente - insieme alla collega - ad un evento benefico organizzato da "The Trevor Project", un ente impegnato nella prevenzione dei suicidi nella comunità omosessuale. - Nella sit-com "",interpretava Will, ildi Debra Missing. Un ruolo che l'ha segnato nel profondo, sia lavorativamente che sul piano personale." ha infatti dichiarato l'attore presente - insieme alla collega - ad un evento benefico organizzato da "The Trevor Project", un ente impegnato nella

Eric McCormack e Debra Missing, partner in "Will & Grace", si sono riuniti dopo sei anni dalla fine della sit-com per "Trevor Live", evento organizzato da "The Trevor Projecy". L'organizzazione si rivolge principalmente alle persone omosessuale ed è attiva soprattutto nella prevenzione dei casi di suicidio.



"Vogliamo che ogni bambino di LGBTQ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer, ndr.) cresca in un mondo dove abbiamo gli stessi diritti dei loro coetanei - ha dichiarato l'attore, che ha poi aggiunto - Prego Dio che mio figlio cresca gay".



"Sarebbe devastante se mio figlio crescesse come un etero - gli ha fatto eco la Missing - Voglio dire, lo amerei lo stesso... ma un genitore si immagina un certa vita per il proprio figlio".