Raffaello Balzo ora sogna "Beautiful"

foto LaPresse 10:27 - Dopo essersi messo in mostra in "Centovetrine", Raffaello Balzo sogna l'America e il set di "Beautiful". Un corso di inglese a Santa Monica gli ha fatto scattare la voglia di lavorare negli Usa: "Le attrici della soap opera mi hanno preparato una festa a sorpresa per il mio compleanno - racconta a 'Top' - mi hanno spiegato che lavorare per il telefilm è davvero faticoso. Nessuno può sbagliare. Io adesso sto studiando...". - Dopo essersi messo in mostra in "",sogna l'America e il set di "". Un corso di inglese a Santa Monica gli ha fatto scattare la voglia di lavorare negli Usa: "Le attrici della soap opera mi hanno preparato una festa a sorpresa per il mio compleanno - racconta a '' - mi hanno spiegato che lavorare per il telefilm è davvero faticoso. Nessuno può sbagliare. Io adesso sto studiando...".

"Fino a febbraio ho interpretato Niccolò Castelli a 'Centovetrine' - racconta l'attore - per me è stata un'esperienza importante, un po' mi mancano sia i ragazzi della produzione sia i colleghi. Formavamo una bella famiglia". Nel frattempo Raffaello è volato negli Stati Uniti: "Alla cerimonia degli Oscar ho intercettato Meryl Streep e mi ha fatto un bellissimo complimento, mi ha detto che sono l'italiano più bello che abbia mai conosciuto, il loro Brad Pitt".



Ma l'emozione più bella è stata la sua festa di compleanno, organizzata a sorpresa dalle attrici di Beautiful: "In un pub ho conosciuto Adrienne Frantz, Amber Moore nella soap, che quando ha saputo che avrei festeggiato a Hollywood il mio compleanno mi ha organizzato una festa a sorpresa, con tanto di torta (c'era anche Marissa Tait, alias Becky Moore, ndr). Abbiamo anche avuto modo di parlare di Beautiful, mi ha fatto leggere un copione e mi ha spiegato che è molto dura... Sono molto precisi e per un italiano sarebbe davvero difficile entrare a far parte di un contesto simile...".



Ma la speranza è l'ultima a morire. D'altronde se Balzo resta negli Usa, con tutti gli incontri famosi che si fanno, chissà che una particina non spunti anche per lui.