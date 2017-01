"Dexter" chiuderà dopo l'ottava stagione

foto Afp Correlati ANGELO DELLA MORTE 10:36 - "Dexter chiuderà definitivamente dopo l'ottava stagione". Ad annunciarlo la produttrice esecutiva Sara Colleton a "TV Guide". Una decisione che non è stata dettata dallo scarso successo di pubblico - "Dexter" è infatti una delle serie di punta di Showtime - ma da una precisa volontà della produzione, che aveva previsto per la serie un arco temporale di sette anni. L'ottava stagione è stata aggiunta per esigenze di copione. - "". Ad annunciarloa "TV Guide". Una decisione che non è stata dettata dallo scarso successo di pubblico - "Dexter" è infatti una delle serie di punta di Showtime - ma da una precisa volontà della, che. L'ottava stagione è stata aggiunta per esigenze di copione.

"E' definitivo - ha confermato Sara Colleton, produttrice dello show - Volevamo già chiudere quest'anno, ma il network ci ha convinto che sarebbe stato meglio farlo tra due anni. In qualche modo la settima e l'ottava saranno entrambe serie finali. Il prossimo anno sarà definitivamente l'ultimo per Dexter".



La sesta stagione si era conclusa con Dexter (Michael C. Hall) che uccideva Travis (Colin Hanks) ma veniva sorpreso da Deb (Jennifer Carpenter), giunta sul luogo del delitto per confessargli il suo amore.



La settima stagione ripartirà quindi dal rapporto tra Deb e Dexter, ma si arricchirà di nuovi personaggi. Conosceremo Isaac (Ray Stevenson), il leader di un sindacato criminale, che si troverà nei guai quando il suo braccio destro sarà accusato dell'omicidio di un poliziotto.



Nel cast anche Yvonne Strahovski ("Chuck") nel ruolo di Hannah, una donna in fuga che ha lasciato dietro di sè una scia di morte. Non è chiaro come incontrerà Dexter, ma avrà su di lui un forte ascendente.