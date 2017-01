Manson, un reverendo per "Californication"

foto LaPresse 11:41 - Volevate aggiungere un po' di pepe alla ricetta di "Californication"? Eccovi accontentati. Il pepe sarà la presenza di Marilyn Manson, entrato a far parte del cast della sesta stagione della serie televisiva che ha per protagonista David Duchovny. Secondo quanto anticipato dalla rivista "Volture", Il controverso rocker, non estraneo a esperienze come attore, apparirà nella parte di se stesso. - Volevate aggiungere un po' di pepe alla ricetta di "Californication"? Eccovi accontentati. Il pepe sarà la presenza di Marilyn Manson, entrato a far parte del cast della sesta stagione della serie televisiva che ha per protagonista David Duchovny. Secondo quanto anticipato dalla rivista "Volture", Il controverso rocker, non estraneo a esperienze come attore, apparirà nella parte di se stesso.

Non è la prima volta che il frontman della band che porta il suo nome si trova a recitare, anzi, ha una filmografia piuttosto corposa alle spalle: è già apparso in una dozzina di pellicole, tra cui "Strade perdute" di David Lynch' nel 1997, l'indipendente "Party Monster" nel 2003, "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa" diretto e intepretato da Asia Argento nel 2004.



"Californication", serie dalle tematiche adulte tutta sesso, droga e rock'n'roll, sembra essere decisamente nelle sue corde. Ma prima di buttarsi in questa nuova esperienza Manson deve terminare il suo tour mondiale di supporto al nuovo album "Born Villain", tour che lo vedrà protagonista anche in Italia, a Milano, il prossimo 11 luglio.