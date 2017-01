Giulia: "Gli uomini? Penso solo al ballo"

foto Ufficio stampa Correlati INCIDENTE SEXY 10:06 - Giulia Pauselli era una delle ballerine più amate e più chiacchierate della decima edizione di "Amici". Amata perché le sue coreografie erano sensuali "ma mai volgare", chiacchierata per il suo flirt con Stefano De Martino. Ricordo ormai lontano: "Penso al lavoro, per ora agli uomini ho rinunciato", dice a Tgcom24. era una delle ballerine più amate e più chiacchierate della decima edizione di "". Amata perché le sue coreografie erano sensuali "ma mai volgare", chiacchierata per il suo flirt con. Ricordo ormai lontano: "Penso al lavoro, per ora agli uomini ho rinunciato", dice a

Che cosa ti ha lasciato l'esperienza ad "Amici"?

Ripensando al "mio" Amici non posso che non sorridere e ricordare con una vena malinconica questa bellissima esperienza.Appartenevo ad un mondo totalmente diverso da quello televisivo ovvero il teatro e ritrovarmi a 19 anni a poterle vivere e confrontarle è stata una grande opportunità.



C'è qualcuno con cui hai legato particolarmente?

A dire la verità ho sempre avuto un buon feeling con tutti,forse il rapporto più speciale però l'ho avuto con i due vincitori: Virginio il cantautore e Denny il ballerino.



Sei svenuta durante una puntata del serale, cosa è accaduto esattamente?

Ebbene si,ad una puntata sono quasi svenuta....semplicemente avevo la febbre molto alta ed ero affaticata dalle molte esibizioni e dallo stress della puntata. C'è da dire che spesso gli atleti come gli artisti proprio perché così amanti della propria disciplina anche se hanno un infortunio o come nel mio caso 39 di febbre non si ritirano davanti la gara.



I tuoi balletti erano supersexy e sei anche stata criticata per questo...

Le critiche fanno parte del nostro mestiere,la danza come qualsiasi altra forma d'arte ha un riscontro nel pubblico molto soggettivo...ci si fa l'abitudine. Le coreografie del maestro Garofalo erano un po' spinte è vero ma in televisione si vede molto peggio. Cosa è più volgare: una ballerina che si muove in maniera sensuale o una ragazza seminuda davanti ad una telecamera? Le coreografie del Maestro Garofalo mi facevano sentire donna e liberarmi dalla visione stereotipo di ballerina classica eterea e filiforme,ma tengo a precisare che Marco Garofalo sa spaziare con grande conoscenza in vari stili di danza.



Grande clamore ha suscitato il tuo flirt con Stefano De MartinO, c'è qualcosa che non rifaresti?

Se n'è parlato fin troppo, no comment.



Cosa è successo dopo "Amici"?

Il dopo Amici è stato molto bello e intenso,ho avuto modo di avere stretto contatto con le persone che mi hanno sostenuta grazie al Nokia Amici in tour.



Sei anche andata in America a ballare, cosa ricordi di quella esperienza?

L'America è stata un esperienza che non avrei mai pensato di poter realizzare! Mi sono confrontata con ballerini provenienti da tutto il mondo,ballato su palchi americani, con gli spettatori americani… Ho vissuto in una realtà che non ha niente a che fare con le abitudini e tradizioni europee, è stato bello integrarsi nel mondo a stelle e strisce!



Con quali progetti sei impegnata attualmente?

Ho appena finito di registrare una puntata in Rai, il Premio Persefone "teatro in televisione" dove ho ballato le coreografie del grande maestro Renato Greco e da domani inizierò una nuova collaborazione con Marco Garofalo per il suo Seven Stars Tour. Purtroppo in estate non ci sono molte opportunità lavorative, confido dalla stagione autunnale per ballare nuovamente in televisione.



E l'amore?

Attualmente sono impegnata con il mio lavoro che amo più di qualsiasi altra cosa! Per ora agli uomini ho rinunciato.

Andrea Conti