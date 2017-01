"Sherlock" sbarca su Mediaset Italia 2

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:23 - "Sherlock", la miniserie inglese che rilegge con sorprendente originalità la figura dell'investigatore più famoso di tutti i tempi, debutta su Mediaset Italia 2 dal 26 giugno, ogni martedì, in prima serata. Scritto a quattro mani da Steven Moffat e Mark Gatiss, il telefilm ha letteralmente stregato il Regno Unito. Il primo episodio della seconda stagione ha debuttato con una media d'ascolti superiore ai 10 milioni di telespettatori. - "", la miniserie inglese che rilegge con sorprendente originalità la figura dell'investigatore più famoso di tutti i tempi, debutta sudal 26 giugno, ogni martedì, in prima serata. Scritto a quattro mani da, il telefilm ha letteralmente stregato il Regno Unito. Il primo episodio della seconda stagione ha debuttato con una media d'ascolti superiore ai 10 milioni di telespettatori.

Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch), annoiato e scontroso investigatore dei giorni nostri, vive e lavora a Londra usando, per risolvere i suoi casi, non solo il puro intuito deduttivo, ma anche le più moderne tecnologie investigative. Lo spessore professionale di Holmes si capisce anche dal modo in cui si rivolge ai poliziotti di Scotland Yard, molto simile a quello adottato dal "Dr. House" quando si rivolge all’amico e collega Wilson.



Ai "Critics' Choice Television Award", "Sherlock" è stata premiata come miglior miniserie e Benedict Cumberbatch come miglior attore protagonista.