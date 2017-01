Jennifer Hudson, un premio Oscar a "Smash"

foto Ap/Lapresse Correlati VENERE NERA DELLA MUSICA 09:06 - Il cast di "Smash" -Jennifer Hudson. La NBC ha infatti confermato che la cantante apparirà in diversi episodi della seconda stagione. Nella serie sarà Veronica Moore, un'attrice teatrale che sconvolgerà la vita di Karen (Katharine McPhee) e Ivy (Megan Hilty). Dopo - Il cast di "" - dopo addii e new entry - si arricchirà della presenza del premio Oscar. La NBC ha infatti confermato che la cantante apparirà in diversi episodi della seconda stagione. Nella serie sarà, un'attrice teatrale che sconvolgerà la vita di Karen (Katharine McPhee) e Ivy (Megan Hilty). Dopo Uma Thurman , quindi, un'altra star è pronta a calcare i teatri (televisivi) di Broadway.

"Siamo entusiasti di avere Jennifer Hudson a Smash - ha dichiarato Robert Greenblatt, presidente di NBC Entertainment - Questa serie è fatta su misura per lei. Il suo personaggio è una ragazza che cerca di raggiungere il suo sogno di lavorare a Broadway, ma che pago un prezzo per questa conquista.



La Hudson si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad "American Idol", nel 2004. Da allora la sua carriera è decollata e in pochi anni è riuscita a conquistare i premi più prestigiosi in campo musicale e cinematografico.



Nel 2007 ha infatti ritirato l'Oscar come "miglior attrice non protagonista" per la sua interpretazione in "Dreamgirls" (2007), mentre nel 2009 ha vinto un Grammy grazie a "Jennifer Hudson", suo album di debutto. Dopo un Oscar e un Grammy, Jennifer sembra voler puntare alla tripletta: la sua corsa verso gli Emmy è appena iniziata.