Ed Westwick: "Finale da fiaba a Gossip Girl"

foto Ufficio stampa Correlati DANDY IN PASSERELLA 12:35 - Baffetti da dandy, sguardo da playboy e sorriso da furbetto, Ed Westwick ha superato a pieni voti la sua prima volta in passerella, a Milano, alla sfilata di Philipp Plein. L'attore inglese, protagonista di "Gossip Girl", invita gli uomini a osare di più con la moda e sul suo ruolo (Chuck Bass) nella famosa serie tv anticipa: "Avrà un finale da fiaba... speriamo che Chuck e Blair finiscano insieme". - Baffetti da dandy, sguardo da playboy e sorriso da furbetto,ha superato a pieni voti la sua prima volta in passerella, a Milano, alla sfilata di. L'attore inglese, protagonista di "", invita gli uomini a osare di più con la moda e sul suo ruolo (Chuck Bass) nella famosa serie tv anticipa: "Avrà un finale da... speriamo chefiniscano insieme".

Vanitoso e bisessuale in tv, i suoi unici interessi sono il sesso e il denaro ed è spesso rimproverato dal padre per gli scarsi risultati scolastici: "La serie si merita un bel finale - dice l'attore - non so come, ma spero che il mio personaggio sia felice con Blair". Mentre le ragazzine si agitano davanti a Palazzo Clerici, come un "bulletproof hero" Ed Westwick è la star della sfilata-evento di Philipp Plein.



Perché il sexy e presuntuoso bad boy di "Gossip Girl" è testimonial della prossima campagna FW 2012/13 firmata dal fotografo Terry Richardson.



"Sono molto felice che il mio nuovo eroe, di una creatività fuori da tutti gli schemi, sfili con Ed Westwick come interprete. Un attore di grande talento. Concreto, vero, che in scena e nella vita sa essere se stesso proprio come gli uomini a cui è destinata questa collezione", dice lo stilista.