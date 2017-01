Marco Ferri: "Con Lisandra penso alle nozze"

foto Di Più Correlati LISANDRA SENZA VELI 10:19 - Nel periodo in cui era corteggiatore a "Uomini e Donne", Marco Ferri ne ha combinate di cotte e di crude. Ma dopo aver incontrato Lisandra, ex Madre Natura, ha messo la testa a posto e adesso i due pensano al matrimonio. Una storia fatta di tira e molla, ma in cui - alla fine - ha trionfato l'amore. "Mi sono reso conto che Lisandra è una donna con cui costruire qualcosa di duraturo - ammette - una donna da sposare". - Nel periodo in cui eraa "",ne ha combinate di cotte e di crude. Ma dopo aver incontrato, ex Madre Natura, ha messo la testa a posto e adesso. Una storia fatta di tira e molla, ma in cui - alla fine - ha trionfato l'amore. "Mi sono reso conto che Lisandra è una donna con cui costruire qualcosa di duraturo - ammette -".

Dopo aver terminato la sua avventura come corteggiatore a "Uomini e Donne", Marco si è allontanato dalle luci dello show-biz e si è laureato in Marketing Internazionale, vincendo una borsa studio a Londra. Un cambiamento che ha sconvolto l'equilibrio della coppia, come ammette lo stesso Ferri a "Dipiù": "Quando ho preso la decisione di cambiare vita all'inizio ho pensato: Ora la mia vita sta diametralmente opposta a quella di Lisandra, dunque è giusto che le nostre strade si dividano".



Dopo un periodo di lontananza, però, Marco non c'è la fatta a stare senza Lisandra ed è tornato sui suoi passi. L'ex Madre Natura di "Ciao Darwin è una delle fotomodelle più ricercate in Italia, ma presto potrebbe lasciare il Belpaese per amore del suo Marco. "Se trovasse lavoro qui ci ritaglieremmo un periodo per organizzare con calma le nozze - ha confessato Marco - Nel frattempo nulla mi vieta di sognare e sognare di nuovo con Lisandra non ha prezzo".