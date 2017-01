Tg Bau&Miao prosegue per altre due puntate

In questa puntata: la campagna del Tg5 contro l'abbandono dei cani. Alcuni testimonial vip rivolgeranno, in dialetto, un appello agli italiani che stanno per partire per le vacanze.

Tra i protagonisti degli spot anti-abbandono: il torinese Piero Chiambretti, il napoletano Alessandro Siani, il lombardo Massimo Boldi, l'abruzzese Rocco Siffredi, il romano Claudio Amendola, il palermitano Salvo Sottile.

E ancora: reportage dal centro di recupero degli oranghi nel Borneo. I primati, tra i più simili all’uomo, sono da anni a rischio estinzione. In chiusura: i 90 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo dove vive l’orso marsicano, simbolo del luogo.

Nella sigla di “TgBau&Miao”, il contributo amichevole di Fiorello che, a ‘modo suo’, imita cani e gatti.