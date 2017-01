Timberlake in pole position per "Baywatch"

foto Ap/Lapresse Correlati VERSO L'ALTARE CON JESSICA 13:44 - E' Justin Timbarlake il super-favorito per il ruolo di protagonista nel reboot cinematografico di "Baywatch", la serie-cult sui bagnini degli anni '90. Presto potremmo quindi vederlo appollaiato sulle torrette californiane o impegnato nelle celebri corse al rallenty, che fecero la fortuna di David Hasselhoff e Pamela Anderson. In realtà il film riprenderà ben poco del telefilm, sviluppandosi in modo del tutto autonomo. - E'il super-favorito per il ruolo di protagonista nel", la serie-cult sui bagnini degli anni '90. Presto potremmo quindi vederlo appollaiato sulle torrette californiane o impegnato nelle celebri corse al rallenty, che fecero la fortuna di David Hasselhoff e Pamela Anderson. In realtà, sviluppandosi in modo del tutto autonomo.

La pellicola si concentrerà soprattutto sulla figura di un ex-nuotatore olimpico caduto in disgrazia, che ricomincerà la risalita attraverso il mestiere di bagnino. Per questo ruolo la Paramount ha deciso di puntare sul Justin Timberlake, stella in ascesa del panorama hollywoodiano.



Il film non sarà quindi nè un remake, nè un seguito di "Baywatch", ma prenderà spunto dalla serie per sviluppare una trama originale. Gli sceneggiatori hanno però previsto anche dei ruoli ad hoc per i bagnini storici David Hasselhoff e Pamela Anderson, qualora fossero interessati. L'attrice, però, qualche anno fa si era detta però contraria ad una trasposizione cinematografica, dichiarando: "Non sono una grande fan delle serie televisive trasposte al cinema".



Dopo il film "21 Jump Street" (tratto dall'omonimo telefilm che lanciò Johnny Depp), ora un'altra serie di successo potrebbe approdare al cinema. E "Baywatch" ha tutte le carte in regola per sfondare: è infatti riuscita ad entrare nel "Guinness dei primati" come il telefilm più visto al mondo, con un'audience di oltre 1 miliardo di persone a settimana.