Bieber sbatte la testa, sviene e cade sulle scale

foto Da video Correlati INCIDENTE IMPROVVISO 09:34 - Justin Bieber all'inizio di giugno ha sbattuto la testa contro un muro di vetro durante il suo concerto a Parigi, come dimostra un video diffuso in tv tratto dallo speciale della NBC "Justin Bieber: All Around the World". Dopo una performance l'idolo delle ragazzine è svenuto cadendo giù dalle scale a causa della piccola commozione cerebrale subita dopo l'urto.

"Mi sono fatto veramente male - ha detto la popstar al sito TMZ - mi sentivo un po' stordito, ma la mia adrenalina mi ha permesso di finire l'esecuzione dell'ultima canzone. Dopo sono andato dietro le quinte e mi sono sentito tutto d'un colpo debole". Nel video si vede Bieber ruzzolare giù per le scale e alcuni componenti dello staff in preda al panico che corrono per soccorrerlo. Il manager, Scooter Braun, ha poi rivelato che l'interprete di "Boyfriend" ha perso i sensi per "quattro o cinque minuti".



Justin Bieber ha appena pubblicato il suo quinti disco "Believe" schizzato al vertice degli album più venduti su iTunes Italia. L’album è stato anticipato dal primo singolo ufficiale "Boyfriend", scritta da Justin Bieber, Mike Posner, Mason D. Levy e Mat Musto.