Con "Italia Tu" il passo dal Web alla tv è facile

foto Ufficio Stampa Mediaset 08:49 - Un nuovo programma approda nel palinsesto di For You, canale 39 del Digitale Terrestre. E' "Italia Tu", lo spazio che il piccolo schermo dedica ai video inviati dagli utenti di 16mm.it. Dal lunedì alla domenica alle 23.25 Martina Pisoni Brambilla e Francesca Giordano conducono il nuovo programma targato Mediaset realizzato con i filmati dei video maker.

16mm.it è nato per chi vuole dare forma alle sue idee attraverso video di qualità. Inviare video è semplice: basta registrarsi sul sito e creare un profilo per partecipare a tutte le attività.



16mm.it non è solo tv, è prima di tutto un sito web che promuove anche concorsi a premi. Fino al 3 luglio si cercano video comici per il concorso “Per noi la comicità è una cosa seria”: il presidente di giuria è Giuseppe Giacobazzi, comico di punta di Zelig.



E non finisce qui: per chi vuole mostrare il mondo con i propri occhi ecco il concorso “L’Italia sta girando… Non restare indietro!” con premi fino a 3mila euro in buoni acquisto.



Insomma, per il programma sintonizzati su For You tutte le sere, mentre per il sito clicca su www.16mm.it