"Pan Am", chiusura definitiva per la serie ABC

14:09 - Il tormentato destino di "Pan Am", la serie tv della ABC che racconta le vicende dei piloti e delle hostess di una delle compagnie aeree più famose del passato, potrebbe compiersi. Dopo la cancellazione dello show sulle reti televisive, lo scorso maggio, la Sony Pictures TV aveva pensato di trasmettere la serie via web o via cavo. Le trattative si sono però concluse con un nulla di fatto, costringendo la serie a chiudere.

"Dopo che la ABC ha cancellato lo show, abbiamo assistito ad un grande sforzo da parte del team e della Sony per resuscitare la serie attraverso canali alternativi - ha fatto sapere in un comunicato ufficiale Nancy Hult Ganis, produttrice esecutiva - Sfortunatamente per i telespettatori che hanno amato la serie, e per quelli che avrebbero potuto amarla, Pan Am chiuderà ufficialmente".



"Sarò grata per sempre per il supporto (e le critiche), oltre che per l'opportunità di aver fatto rivivere il passato attraverso le nostre storie - ha continuato la Ganis, lei stessa ex assistente di volo della "Pan Am" - In molti hanno contribuito alle storie e a loro va il mio ringraziamento più amorevole".



"Pan Am" racconta le vicende della storica compagnia aerea, che volò nei cieli americani dal 1927 al 1991, anno del suo fallimento. Tra gli anni '50 e '60 conobbe un vero boom, intensificando il traffico e proponendo ai clienti un sistema di prenotazione computerizzata, che si occupava sia del posto sull'aereo che dell'eventuale soggiorno in hotel.