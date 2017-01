Scheri: "Le tre rose di Eva che successo!"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:37 - Record d'ascolti per il gran finale de "Le tre rose di Eva" che mercoledì ha registrato 5.647.000 spettatori e il 24,52% di share, mettendo a segno il miglior risultato, sia in ascolto medio che in share, dall'inizio della serie e aggiudicandosi per l’ennesima volta la serata. Entusiasta Giancarlo Scheri, direttore delle fiction Mediaset: "Risultato straordinario, al via la seconda serie". - Record d'ascolti per il gran finale de "" che mercoledì ha registrato 5.647.000 spettatori e il 24,52% di share, mettendo a segno il miglior risultato, sia in ascolto medio che in share, dall'inizio della serie e aggiudicandosi per l’ennesima volta la serata. Entusiasta: "Risultato straordinario, al via la seconda serie".

Finalmente è stato svelato il mistero intorno a cui ruotava l'appassionante saga: a uccidere Luca Monforte è stata la fragile e insospettabile Viola. Che lo ha sempre corteggiato, ma senza essere corrisposta. Tranne una notte, in cui Monforte, ubriaco, è caduto nella trappola. Bene, Viola rimane incinta ma lui non vuole tenere il bambino, così durante una lite lo uccide.



La serie ha viaggiato a una media di 5 milioni di telespettatori e del 20% di share, risultando la seconda fiction Mediaset più vista del 2012 dopo il "XIII apostolo". L'appuntamento con la seconda stagione è per l'autunno 2013.



GIANCARLO SCHERI: "AL VIA LE RIPRESE DELLA SECONDA SERIE"

Giancarlo Scheri, direttore fiction Mediaset: “E' un risultato straordinario per “Le tre rose di Eva” e per la fiction Mediaset in generale: per gli ascolti al top, per il numero di puntate (12) ma soprattutto perché la storia, con protagonisti Anna Safroncik e Roberto Farnesi, ha inaugurato un nuovo modello produttivo che ci ha permesso di realizzare un prodotto di qualità e di grande efficacia narrativa a un costo contenuto. Per questo abbiamo già iniziato a scrivere la seconda stagione della serie che gireremo all’inizio del 2013. Ringrazio tutta la squadra. I produttori Paolo Bassetti e Massimo del Frate, i registi Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi, gli sceneggiatori con a capo Michele Abatantuono e Carmela Cincinnati, tutto il meraviglioso cast e la splendida squadra della Fiction Mediaset. Dopo “Il 13 Apostolo” e “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”, prodotti da Taodue, “Le tre rose di Eva” è il terzo grande risultato stagionale della Fiction Mediaset. Tre nuovi prodotti di lunga serialità che sono già diventati dei “brand” di successo e che accompagneranno i palinsesti di Canale 5 per le prossime stagioni".