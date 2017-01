Natalia Tena: "Attori, vi vogliamo più nudi!"

foto Da video Correlati IL NUDO INTEGRALE DELLA SELVAGGIA OSHA 12:33 - Nella serie culto "Game of Thrones" interpreta la selvaggia Osha, ma l'abbiamo vista anche al cinema in "Mrs. Henderson presenta". Natalia Tena con il nudo non ha certo problemi e lo ribadisce in una intervista al quotidiano inglese "Indipendent". "La nudità non mi fa né caldo né freddo, per un attore è normalissima - dice -. Piuttosto tutte le attrici hanno mostrato i loro seni, è ora che anche gli attori mostrino di più!". - Nella serie culto "" interpreta la selvaggia, ma l'abbiamo vista anche al cinema in "Mrs. Henderson presenta".con ilnon ha certo problemi e lo ribadisce in una intervista al quotidiano inglese "". "La nudità non mi fa né caldo né freddo, per un attore è normalissima - dice -. Piuttosto tutte le attrici hanno mostrato i loro seni, è ora che anche gli attori mostrino di più!".

L'attrice inglese, in linea con le sue performance davanti alla camera da presa, si dimostra molto disinvolta anche nelle dichiarazioni, stando al gioco dell'intervistatore e divertendosi a provocare.



"Credo sia molto deludente - spiega senza troppi giri di parole - che tutte le attrici abbiamo mostrato le tette, ogni attrice che conosco. Uomini, è bello! Fateci vedere un po' di c...! Sapete cosa intendo? Fatelo più spesso".



Poi rivela un retroscena riguardo il nudo integrale di cui è stata protagonista in "Game Of Thrones". Infatti Natalia ha chiesto di poter indossare un tupè per le parti intimi ma i produttori hanno rifiutato. Ma la sua richiesta non era figlia di un eccesso di pudore... "Ero piuttosto infastidita dal fatto che mi hanno ripresa con le parti intime praticamente depilate mentre credo che il mio personaggio avrebbe dovuto avere un cespuglio rigoglioso...". Come darle torto? La serie è ambientata nel Medio Evo e la "brazilian wax" non era ancora di moda...