Veronica Valà reginetta mora di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:38 - Mercoledì 20 giugno, "Veline", il programma di Antonio Ricci condotto dal mattatore Ezio Greggio che incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "Striscia la notizia", è risultato programma più visto dell'access prime time con 4.520.000 spettatori, pari al 20.08% di share, stabilendo il record d’ascolti di questa edizione. Ad Alba Adriatica (TE), ha vinto Veronica Valà, 21enne mora proveniente da Sant’Omero in provincia di Teramo. - Mercoledì 20 giugno, "Veline", il programma dicondotto dal mattatoreche incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "Striscia la notizia", è risultato programma più visto dell'access prime time con, stabilendo il record d’ascolti di questa edizione. Ad Alba Adriatica (TE), ha vinto, 21enne mora proveniente da Sant’Omero in provincia di Teramo.

Veronica lavora come commessa e sul palco di Veline si è esibita suonando alla tastiera un pezzo di Mozart e cantando “Albachiara” di Vasco Rossi. Una giuria di cinque giornalisti sceglie ogni sera tra sei aspiranti Veline che si esibiscono sul palco in prove di abilità e nel consueto stacchetto.



Il programma ha superato di oltre 6 punti "Affari Tuoi Gold" in onda su Raiuno. Sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, la trasmissione ha ottenuto il 21.31% di share, superando di oltre 11 punti percentuali il competitor Rai. Il programma ha raggiunto picchi di 6 milioni e mezzo di telespettatori.