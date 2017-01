Ashley Tisdale, squillo di lusso in tv

foto LaPresse Correlati A SPASSO COL CANE 11:31 - Sarà una escort di lusso, che porterà scompiglio in "Sons of Anarchy", la serie tv americana incentrata su un club di motociclisti. Ashley Tisdale cambia pelle e dopo il personaggio di Sharpay , principessa di ghiaccio per i suoi modi di fare molto snob a "High School Musical", si trasforma in Emma Jean, una prostituta d'alto bordo che metterà nei guai la banda. - Sarà una escort di lusso, che porterà scompiglio in "", la serie tv americana incentrata su un club di motociclisti.cambia pelle e dopo il personaggio di, principessa di ghiaccio per i suoi modi di fare molto snob a "", si trasforma in, una prostituta d'alto bordo che metterà nei guai la banda.

La quinta stagione andrà in onda a settembre negli Usa e vede come new entry l'attrice 26enne della Disney in almeno due episodi. Ashley è lanciatissima nel mondo della tv, tanto che è anche produttrice esecutiva di "Miss Advised", un nuovo reality: "E' uno show di consigli sugli appuntamenti, ma le esperte che li danno sono tutte single...".



Non solo tv, però. Perché la Tisdale, al cinema, è pronta a sostituire Anna Faris nella saga "Scary Movie". Orami è lanciatissima.