Baldwin dimagrisce e mostra le mutande in tv

foto Twitter 12:07 - Colpo di scena durante il talk show americano di David Letterman. L'ospite della serata Alec Baldwin ha respinto le accuse di aggressione da parte di due paparazzi, riportate sul New York Daily News con tanto di servizio fotografico. Un fotografo ha addirittura dichiarato di essere stato preso a pugni ma non ha sporto denuncia. Poi il colpo di scena: Alec si è alzato e ha calato i pantaloni, pubblico in delirio. - Colpo di scena durante il talk show americano di. L'ospite della serataha respinto le accuse di aggressione da parte di due paparazzi, riportate sul New York Daily News con tanto di servizio fotografico. Un fotografo ha addirittura dichiarato di essere stato preso a pugni ma non ha sporto denuncia. Poi il colpo di scena: Alec si è alzato e ha calato i pantaloni, pubblico in delirio.

Il gesto è stato fatto perché Alec Baldwin ha voluto mostrare a tutti di essere dimagrito, merito anche del nuovo amore con con l'istruttrice di yoga 28enne, Hilaria Thomas. L'attore 54enne ha divorziato nel 2002 dall'attrice premio Oscar Kim Basinger ed è noto per il carattere difficile.



Comunque secondo il New York Daily News Alec Baldwin avrebbe aggredito due fotografi a New York prendendone uno a pugni. E' statp uno dei due operatori a raccontarlo, affermando che Baldwin di lo avrebbe colpito fuori da un ufficio di licenze matrimoniali. "Sembrava matto - ha raccontato il fotografo Marcus Santos - ha detto 'Andate indietro, andate indietro', io ho risposto 'Ce ne stiamo andando'". Quindi Baldwin si è rivolto contro il secondo operatore, Jefferson Siegel, e Santos ha intimato al collega di farsi indietro. "Gli ho detto di non toccarlo - ha aggiunto Santos - sapevo che stava per attaccarmi. Ho indietreggiato e lui ha continuato a venirmi incontro". "Al che mi ha inseguito, ha cominciato a spintonarmi e mi ha tirato un pugno, una volta, dritto sul mento. Poi ha ricominciato a spintonare e a spingere. Quindi se n'è andato".



"E' tutto assolutamente falso e dalle foto si capisce come sono andate le cose" è stata la replica di Baldwin in televisione. Come sempre la verità è sempre in mezzo.