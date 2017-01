Malgioglio, dopo "l'Isola" sbarca a Cuba

foto Eva Correlati VACANZA CARAIBICA 11:47 - Dopo "l'Isola dei famosi", l'ex naufrago Cristiano Malgioglio ora è sbarcato a Cuba. Il "ciuffo" più famoso della tv ha fatto un salto a L'Avana per partecipare ad un incontro contro l'omofobia. "Oramai sono di casa lì, vado spesso e ho moltissimi amici - ha raccontato Cristiano a "Eva 3000" - Sono stato invitato dalla mia amica Mariela Castro (nipote di Fidel, ndr.) a presenziare ad un evento contro l'omofobia". - Dopo "", l'ex naufragoora è sbarcato a. Il "ciuffo" più famoso della tv ha fatto un salto a L'Avana per partecipare ad. "Oramai sono di casa lì, vado spesso e ho moltissimi amici - ha raccontato Cristiano a "Eva 3000" -dalla mia amica(nipote di Fidel, ndr.) a presenziare ad un evento contro l'omofobia".

Tra le vie de l'Havana Malgioglio è stato avvistato in compagnia di un ragazzo bello e aitante, ma si affretta a precisare: "Non è nessuno. O meglio, è qualcuno: è un mio caro amico nonchè bodyguard".



D'altra parte l'uomo ideale di Cristiano esiste già, e a lui potrebbe anche perdonare qualche "difettuccio". "Farei follie per l'attore americano Channing Tatum - ammette - E' in assoluto il più virile di tutti... Peccato che abbia un passato da spogliarellista, potrei anche passarci sopra..."