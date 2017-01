"Io e Steffy? Non siamo sante"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SEXY SCOPERTA DI HOLLYWOOD 11:47 - Nella soap "Beautiful" è tutt'altro che una santarellina, ma Jacqueline Mac Innes Wood non rinnega niente di Steffy Forrester e anzi a "Visto" confessa di non amare le donne angeliche: "Sono prevedibili, e mi annoierei a morte se dovessi vestire i panni di una di loro. Col mio personaggio non corro questo rischio". Poi anticipa che Steffy sarà più fragile: "Più dolce ma non sdolcinata, diciamo che imparerà a lasciarsi andare". - Nella soap "Beautiful" è tutt'altro che una santarellina, manon rinnega niente die anzi a "" confessa di non amare le donne angeliche: "Sono prevedibili, e mi annoierei a morte se dovessi vestire i panni di una di loro. Col mio personaggio non corro questo rischio". Poi anticipa che Steffy sarà più fragile: "Più dolce ma non sdolcinata, diciamo che imparerà a lasciarsi andare".

"Io e Steffy ci somigliamo - racconta - Siamo entrambe donne molto forti, determinate e che ragionano con la testa. Lei è più paziente di me, ma ci sono delle volte che mi verrebbe da dire 'Perché stai a sentire quell'idiota?', ma al contrario del mio personaggio io non programmo un bel niente...".



Quanto alla soap ammette: "Ero già una fan, adoravo il personaggio di Taylor, e la prima sensazione quando sono entrata a far parte del cast è stata che già conoscessi tutti". Ma Jacqueline ha il suo personaggio preferito: "Stefanie Forrester, ha una forza che nessun'altra donna della soap ha. E' una roccia".