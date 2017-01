"U&D", Tara: "Cristian, adesso sposami"

foto Ufficio stampa Correlati COPPIA DI CUORI 08:50 - In trasmissione l'ha fatta piangere e disperare, ma dopo averla scelta a "Uomini e Donne" Cristian la tratta come una regina. E a Tara sembra di vivere in un sogno dal quale non vuole svegliarsi. La coppia adesso vive sotto lo stesso tetto, a Vigevano, e progetta una vita insieme. "I figli? Ne abbiamo parlato e non ci spaventano, l'abito bianco invece lo sogno anche di notte...", confessa la sexy biondina a Tgcom24. - In trasmissione l'ha fatta piangere e disperare, ma dopo averla scelta a "la tratta come una regina. E asembra di vivere in un sogno dal quale non vuole svegliarsi. La coppia adesso vive sotto lo stesso tetto, a Vigevano, e progetta una vita insieme. "I? Ne abbiamo parlato e non ci spaventano, l'invece lo sogno anche di notte...", confessa la sexy biondina a

Tara è vero che vivete insieme?

Sì, mi sono trasferita da Vicenza a Vigevano. Sono riuscita a incastrarlo (ride). Milano non mi piace è caotica e grigia. Abbiamo preso un bel loft in affitto nella città di Cristian e l'abbiamo arredato insieme, anche se io ci ho messo un po' di colore. In realtà anche prima era come se vivessimo insieme perché ci vedevamo tre-quattro giorni a settimana.



Adesso però siete sotto lo stesso tetto...

Esatto. Anche se avendo una ditta di autotrasporti tre giorni a settimana vado a Vicenza.



E com'è la vita a due?

E' molto bella, io stiro e preparo da mangiare e Cristian ha approvato la mia cucina.



Nessuna lite?

Lite vera e propria no, forse qualche piccolo screzio all'inizio. Ma tutte cose passeggere. Ad esempio discutiamo su chi deve portare fuori i cani, perché lui non lo vuole fare mai...



Eppure in trasmissione ti ha fatta piangere tante volte

In realtà durante le esterne era sempre dolce e tranquillo, poi in studio diventava antipatico e intrattabile. Ecco, adesso a casa ho riscoperto il Cristian delle esterne.



Sei gelosa?

E' un tasto dolente, questo. All'inizio quando le fan lo toccavano e lo baciavo mi dava un gran fastidio, poi ho cominciato ad abituarmi. Comunque dico sempre alle ragazze, 'alla fine a letto viene con me...'.



Fate progetti di vita insieme?

Se intendi i figli, ne abbiamo parlato e non ci spaventano, ma forse questo non è ancora il momento giusto.



E il matrimonio?

L'abito bianco lo sogno anche di notte. Ogni tanto vedo un bel vestito da sposa in vetrina e glielo faccio notare, ma lui mi trascina subito via con il braccio. Diciamo che ci sto lavorando...

Santo Pirrotta