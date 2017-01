Peter, talento della finanza a "Sognando Italia"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA STORIA DI JOELLE 12:18 - Il 'guru' della Finanza Peter Ricchiuti è al centro del nuovo appuntamento con "Sognando Italia" in onda su Retequattro, giovedì 21 giugno, in seconda serata. Nona tappa per il reportage-verità, realizzato da Project I Productions, che attraversa gli Stati Uniti alla ricerca di italiani che hanno trovato l’America, pur continuando a rivendicare orgogliosamente le proprie radici. - Il 'guru' della Finanza Peter Ricchiuti è al centro del nuovo appuntamento con "Sognando Italia" in onda su Retequattro, giovedì 21 giugno, in seconda serata. Nona tappa per il reportage-verità, realizzato da Project I Productions, che attraversa gli Stati Uniti alla ricerca di italiani che hanno trovato l’America, pur continuando a rivendicare orgogliosamente le proprie radici.

New Orleans è la meta dell’incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Peter Ricchiuti. Il docente ed economista, figlio di emigrati pugliesi, si racconta insieme a colleghi e studenti tra i corridoi della “Tulane University” e illustra la città tra note Jazz e una caccia agli alligatori nel Mississipi.



Ex direttore degli investimenti per lo Stato della Louisiana, oggi Peter Ricchiuti è un esperto consulente in campo borsistico. Da 25 anni, Ricchiuti è professore alla “Freeman School of Business” di Tulane, in Lousiana, secondo il “Financial Times” uno dei dieci migliori Dipartimenti di Finanza al Mondo.



Con il suo “Burkenroad Reports” - un corso che coinvolge gli studenti nella gestione di piccole e medie aziende quotate - dal 1993 ad oggi, Ricchiuti è riuscito a far crescere molte società sottovalutate in Borsa.



Le teorie di Ricchiuti hanno dato grandi risultati. Gli investimenti di queste compagnie, confluiti nel Fondo “Hancock Horizon Burkenroad”, nel 2008 hanno surclassato le performance della Holding del leggendario Warren Buffett.