Marina Marchione: "Ora amo una ragazza"

L'ex attrice di "Amici" del 2007 Marina Marchione si confessa in un libro "DicoNoDiMe", con prefazione dell'Onorevole Mara Carfagna. Marina parla di amore a tutto tondo e rivela di vivere "una storia d'amore con F.", una ragazza. Una relazione tenuta al riparo da occhi indiscreti: "tutelo le persone che mi conoscono", dice Donna al Top. Ma specifica: "Non chiamatelo coming out, niente etichette".

"Questo libro parla di sentimenti, d'amore. - spiega - E visto che sono sempre stata piuttosto sfigata sull'argomento, ho sentito l'esigenza di scriverne".



L'omosessualità è un "tema che in Italia, per un sacco di motivi, è ancora un tabù" e non c'è stata alcuna remora da parte dell'attrice nel confessare l'amore per una ragazza.



"Non ci ho proprio pensato. In Italia si dovebbe fare più caso a come lavora la gente e se ne è capace o meno di fare il proprio mestiere. - conclude - Io poi odio le etichette. Una persona può vivere una storia d'amore con un uomo, poi, dopo dieci anni, incontrare una donna e innamorarsene. La mia vita non è cambiata in alcun modo: perché dovrebbe?".