"Le tre rose di Eva", finale a sorpresa

Intanto tutto il cast, dalla Safroncik a Farnesi, da Barbara De Rossi a Luca Ward e Paolo Maria Scalondro, si è riunito a Mediaset per registrare un videomessaggio di saluto e ringraziamento agli spettatori pubblicato sulla pagina Facebook della serie , premiata da quasi 20 mila "Mi piace". "Grazie per averci seguito e sappiate che l'assassino è uno di loro!" dicono ridendo i due registi Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi, indicando gli attori."Domani sera il pubblico resterà di stucco - spiega Farnesi (Alessandro Monforte nella serie) - non solo per il nome dell'assassino ma soprattutto per il movente che è pazzesco". La Safroncik si dice legatissima al personaggio di Aurora: "Per la prima volta è una persona che mi assomiglia e che può assomigliare a qualunque donna. Ho fatto tante volte la cattiva, la pazza, la vittima, addirittura la comica e mi sono adattata a chi interpretavo. Stavolta ho messo il cuore e le mie fragilità sul tavolo e il pubblico mi ha premiata. Mi commuovono le donne che per strada mi dicono: ti voglio bene perché sei proprio come me. Sul sequel non so nulla ma Aurora, come ho detto agli autori, non può che rimanere innamorata del suo Alessandro"."Abbiamo ottenuto una media di oltre 5.200.000 spettatori - dicono Giancarlo Scheri, direttore Fiction Mediaset e Massimo Del Frate, direttore fiction Endemol - e non ci hanno spaventato né la Champions né gli Europei. Il pubblico ha sentito che abbiamo lavorato con passione e amore e le location nella nostra bellissima Italia sono state determinanti. Per questo abbiamo confermato tutto il gruppo di scrittura, i due registi e tutti gli attori e sarà una grossa sfida perché la seconda serie è sempre la più difficile". Intanto chi proprio non vuole aspettare troverà in edicola il dvd della prima serie e nella grande distribuzione la versione romanzata.