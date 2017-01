Chiambretti: "Fabio Fazio è il re del nulla"

foto Vincenzo Di Cillo 16:10 - Fabio Fazio condurrà il prossimo Festival di Sanremo e "Che tempo che fa" nella prossima stagione tv va in onda al lunedì in prima serata. Ma c'è qualcuno che non riesce a spiegarsi il perché. Chiambretti fa un'analisi al settimanale A: "Il suo successo è di relazioni, non di talento acquisito. L'hanno definito il re del nulla. Dovrebbe essere studiato dai sociologi negli anni a venire. - affonda Piero - Fazio è un caso più unico che Fazio" condurrà il prossimo Festival di Sanremo e "Che tempo che fa" nella prossima stagione tv va in onda al lunedì in prima serata. Ma c'è qualcuno che non riesce a spiegarsi il perché.fa un'analisi al settimanale A: "Il suo successo è di relazioni, non di talento acquisito. L'hanno definito il re del nulla. Dovrebbe essere studiato dai sociologi negli anni a venire. - affonda Piero - Fazio è un caso più unico che Fazio"

"Lo dice uno che non ha mai avuto una tessera di partito,- continua - non ha una famiglia importante, non frequenta salotti e non conosce sottosegretari. Ce l'ho fatta con fortuna e talento. Ma per uno che ce la fa, migliaia stanno a casa".



Chiambretti, che al momento conduce ogni giorno su Radio 2 il programma Chiambrettopoli, sugli Europei 2012, sostiene anche che la radio sia meglio della tv: "La radio è la faccia buona della tv.- dice- Non c'è il patema delle 10.05 del mattino, quando arrivano i dati d'ascolto. Servono meno soldi, non c'è trucco, parrucco, l'ospite che non si trova. Con due telefonate fai il programma". Quanto al gossip sui gay nella Nazionale azzurra: "Problemi che non dovrebbero esistere. Perché non ci si chiede quanti eterosessuali ci sono nell'Inter?".